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عبد الله آل ثاني لحجاج قطر: منع الطائرات السعودية من نقلكم "مؤسف"

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مصراوي Masrawy

عبد الله آل ثاني لحجاج قطر: منع الطائرات من نقلكم "مؤسف"

07:05 م الأحد 20 أغسطس 2017

كتب - علاء المطيري:

علق الشيخ القطري عبد الله آل ثاني، الأحد، على عدم حصول الطائرات السعودية على تصريح لنقل الحجاج القطريين من الدوحة إلى السعودية بتدوينة على "تويتر" عبر فيها عن أسفه لمنعهم من استخدام الطائرات السعودية.

وأضاف آل ثاني: "يؤسفني منع نقلكم عبر الطائرات السعودية من الدوحة لأداء الحج، وآمل من الإخوة في قطر التعاون لتسهيل شعائر الحج للمواطنين".

وكان مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر، أنه تعذر على الخطوط السعودية حتى الآن جدولة رحلاتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة؛ وذلك لعدم منح السلطات القطرية التصريح للطائرات بالهبوط، على الرغم من مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب.

وكانت الخطوط الجوية العربية السعودية قد خاطبت السلطات القطرية بطلب التصريح لرحلاتها المخصصة لنقل الحجاج القطريين، التي تمت جدولتها فور صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، بعد وساطة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني.

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مصراوي Masrawy

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