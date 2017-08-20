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مساء dmc - سمر فرج فودة : يوجد تقصير في حق فرج فودة وجميع أجهزة الدولة مخترفة من الإخوان -
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الشيخ خالد الجندى يوضح الفرق بين الحكم والفتوى

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