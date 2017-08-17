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رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي

05:55 م الخميس 17 أغسطس 2017

رئيس وزراء إثيوبيا: نستطيع مع السودان قيادة تكامل اقتصادي لدول القرن الإفريقي

رئيس الوزراء الإثيوبي

الخرطوم (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، إن السودان وإثيوبيا يستطيعان قيادة تكامل اقتصادي يسهم في التنمية الاقتصادية لدول القرن الإفريقي.

وأشار ديسالين - خلال المحاضرة التي ألقاها اليوم الخميس بقاعة الصداقة بالخرطوم، بعنوان (فرص قيام مجموعة اقتصادية في القرن الإفريقي)، والتي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية بالخرطوم، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين من البلدين والخبراء والمختصين- إلى أن البلدين يتمتعان بإمكانيات هائلة من المياه والأراضي الزراعية والمعادن والثروة الحيوانية وغيرها، مما يجعلهما مؤهلين للإسهام بصورة فاعلة في تحقيق قوة اقتصادية.

وقال إن السودان وإثيوبيا تربطهما علاقات تاريخية ومصالح مشتركة وتاريخ سياسي، بالإضافة إلى الثقافة المشتركة بين البلدين، خاصة في مجال الفن الذي أصبح يمثل جسرا للتواصل بين الدولتين والشعبين، حيث يستمع كل شعب لموسيقى الآخر.

ونوه ديسالين إلى المشروعات التي تربط البلدين مثل الطرق والكهرباء والنقل العام، مبرزا أن ذلك دليل على أن التكامل بين البلدين وصل إلى مراحل متقدمة، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في مجال القطاع الخاص والعاملين.

وتابع أن هناك تبادلا تجاريا بين البلدين يمكن أن يسهم في تعزيز البنى التحتية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التطور في مجال الاتصالات وغيرها، داعيا إلى تعميق التعاون بصورة أشمل بين دول القرن الإفريقي، خاصة في مجال التجارة.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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