أخبار عاجلة

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

إيقاف 15 مباراة.. حصلية رونالدو مع «الكروت الحمراء» في الريال

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر

اضف تعليق

سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أمس الإثنين، عن إيقاف نجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو لخمس مباريات بعد دفعه للحكم اعتراضًا منه على قرار طرده في ذهاب السوبر الإسباني أمام برشلونة.

وبالتالي بلغ عدد المباريات التي غاب عنها كريستيانو رونالدو، منذ انضمامه إلى ريال مدريد في عام 2009 بسبب القرارات التأديبية إلى 15 مباراة، حسبما أوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وتعرض اللاعب البرتغالي للطرد الأول له مع الريال في الموسم الأول، وتحديدًا أمام ألميريا، بعد خلعه القميص أثناء احتفاله بالهدف ليحصل على البطاقة الصفراء، ومن ثم عرقلة لاعب من الفريق الخصم ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية.

وبعدها بشهر واحد فقط، تعرض رونالدو للطرد الثاني ولكن من خلال الطرد المباشر هذه المرة أمام مالاجا بسبب ضربه باتريك ماتيليجا بالمرفق، لينجح رونالدو بعدها في تفادي البطاقات الحمراء لمدة 3 سنوات.

شاهد أيضا
تريزيجيه في تشكيلة الأفضل بالدوري التركيتريزيجيه في تشكيلة الأفضل بالدوري التركي «ماركا»: أسينسيو يمثل الفارق الكبير بين ريال مدريد وبرشلونة«ماركا»: أسينسيو يمثل الفارق الكبير بين ريال مدريد وبرشلونة نيمار: البعض يظن أن الرحيل عن برشلونة «بمثابة الموت»نيمار: البعض يظن أن الرحيل عن برشلونة «بمثابة الموت»

ومن ثم فقد رونالدو أعصابه في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد بسبب تدخل عنيف من جابي ليركله رونالدو ويتعرض للإيقاف لمباراتين.

وفي الموسم الأول لعهد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، طرد رونالدو في لقطة مثيرة للجدل في مباراة أمام أتلتيك بلباو، وبسبب احتكاك مع لاعب الفريق الباسكي أندر إيتوراسبي.

وفي موسم 2014- 2015، تعرض للطرد في مباراة قرطبة بعد اعتداءه على لاعب الفريق ليخرج بالبطاقة الحمراء المباشرة، مشيرًا إلى شعار بطل العالم المتوجد على قميص الريال لاستفزاز الجماهير.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)