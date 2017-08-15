إيقاف 15 مباراة.. حصلية رونالدو مع «الكروت الحمراء» في الريال

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أمس الإثنين، عن إيقاف نجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو لخمس مباريات بعد دفعه للحكم اعتراضًا منه على قرار طرده في ذهاب السوبر الإسباني أمام برشلونة.

وبالتالي بلغ عدد المباريات التي غاب عنها كريستيانو رونالدو، منذ انضمامه إلى ريال مدريد في عام 2009 بسبب القرارات التأديبية إلى 15 مباراة، حسبما أوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وتعرض اللاعب البرتغالي للطرد الأول له مع الريال في الموسم الأول، وتحديدًا أمام ألميريا، بعد خلعه القميص أثناء احتفاله بالهدف ليحصل على البطاقة الصفراء، ومن ثم عرقلة لاعب من الفريق الخصم ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية.

وبعدها بشهر واحد فقط، تعرض رونالدو للطرد الثاني ولكن من خلال الطرد المباشر هذه المرة أمام مالاجا بسبب ضربه باتريك ماتيليجا بالمرفق، لينجح رونالدو بعدها في تفادي البطاقات الحمراء لمدة 3 سنوات.

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ومن ثم فقد رونالدو أعصابه في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد بسبب تدخل عنيف من جابي ليركله رونالدو ويتعرض للإيقاف لمباراتين.

وفي الموسم الأول لعهد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، طرد رونالدو في لقطة مثيرة للجدل في مباراة أمام أتلتيك بلباو، وبسبب احتكاك مع لاعب الفريق الباسكي أندر إيتوراسبي.

وفي موسم 2014- 2015، تعرض للطرد في مباراة قرطبة بعد اعتداءه على لاعب الفريق ليخرج بالبطاقة الحمراء المباشرة، مشيرًا إلى شعار بطل العالم المتوجد على قميص الريال لاستفزاز الجماهير.