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وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد يبحثان مقترحًا لتطوير بحيرة المنزلة

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مصراوي Masrawy

وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد يبحثان مقترحًا لتطوير بحيرة المنزلة

10:25 ص الثلاثاء 15 أغسطس 2017

وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد يبحثان مقترحًا لتطوير بحيرة المنزلة

كتب-أحمد مسعد:

بحث الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سبل تنمية المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة السمكية بالمحافظة، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بها.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، الذي انعقد بمقر وزارة الزراعة، الثلاثاء، مقترحًا بتطوير بحيرة المنزلة، والخاص بجمعية جزر بحيرة المنزلة التعاونية الزراعية المتعددة الأغراض بناحية الكنيسة ببحيرة المنزلة.

ويشمل المقترح إزالة التعديات الواقعة على المساحات التي تصلح للصيد الحر، وإعادة استخدامها للصيد الحر، أما المساحات غير الصالحة للصيد الحر أو كمزارع سمكية تعود إلى هيئة التعمير مع تحصيل مقابل إشغال في جميع الحالات من بداية التعدي، وحتى تقرير الوضع النهائي لتلك المساحات، كذلك إنشاء مناطق للصيد الحر بالبحيرة، خارج بر القرعة، وبر السهيلي، وبر الحمامات، والضلع، ومنطقة الخزان.

كما يشمل المقترح، إنشاء طريق على المجرى الملاحي مع تنفيذ أعمال صناعية في المنطقة، وإنشاء كوبري البيئة بمحاذاة منطقة الصيد الحر، وحتى منطقة بحر حادوس على الجهة المقابلة، فضلًا عن تطهير مناطق الصيد الحر، وإزالة كافة التعديات بجميع أنواعها، وتقنين أوضاع المناطق التي لا تصلح للصيد الحر.

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