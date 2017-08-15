الصين: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أضرت أمريكا بمصالحنا

بكين - أ ش أ

أعربت وزارة التجارة الصينية عن قلقها الشديد من المذكرة التنفيذية التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوجيه ممثله التجاري للتحقيق في احتمالات سرقة الصين للتكنولوجيا والملكية الفكرية الأمريكية، مؤكدة أن بكين لن تقف مكتوفة الأيدي إذا تعرضت مصالحها التجارية والاقتصادية للأذى.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، "نأمل أن يحترم الممثل التجاري الأمريكي الحقائق ويتصرف بحكمة، لافتة إلى إنه إذا فشل الجانب الأمريكي فى احترام الحقائق الأساسية وقواعد التجارة متعددة الأطراف واتخذ أي إجراءات تضر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية فإن الصين ستتخذ كافة التدابير التي تراها مناسبة للحفاظ على حقوقها ومصالحها المشروعة.

وكانت الصين قد حذرت الولايات المتحدة، أمس، من أن شنها لحرب تجارية ضدها لن يعود عليها بأية فائدة وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ في تعليق لها على التقارير الاخبارية بشأن التوقعات حيال أى توجه من الولايات المتحدة لتبنى مواقف تجارية واقتصادية صارمة تجاه الصين، قالت هوا إنه وفى ظل تزايد المصالح المتشابكة بين الصين والولايات المتحدة فان الحرب التجارية بينهما لن تؤدى إلى أية نتيجة ولن يفوز فيها أى من الطرفين.

وأكدت المتحدثة أن العلاقة التجارية بين البلدين تقوم على مبدأ الفوز المشترك لهذا فإنه من الضرورى لهما أن يقوما بالتعامل مع أى خلافات بينهما أو أى مخاوف تنتاب احدهما من خلال الحوار ومن منظور حماية النمو الصحى والسليم للعلاقات الاقتصادية المشتركة.

وقالت إن الصين تولى اهمية كبيرة لحماية حقوق الملكية الفكرية وهذا الأمر واضح من خلال صياغتها للقوانين واللوائح التى تسعى من خلالها إلى القضاء على الانتهاكات ورفع مستوى الوعي العام بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وحثت المتحدثة الولايات المتحدة على أن تقيم بشكل موضوعى الخطوات المتقدمة والإيجابية التى اتخذتها الصين فى هذا الصدد والانجازات الاقتصادية التى نجحت فى أن تحققها من خلال الابتكارات المحلية.