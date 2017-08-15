الجزر وبعض الأطعمة تقوم بعمل فرشاة الأسنان

ليست كل الأطعمة مسؤولة عن تسوس الأسنان. بل إن هناك بعض الأطعمة لها القدرة على تنظيف الأسنان وحمايتها من التسوس. فما هي هذه الأطعمة وكيف يمكن لها أن تحمي الأسنان من التسوس؟

من المعروف أن تناول السكاكر والشوكولاتة مضر جداً بالأسنان وأن بعض الأطعمة التي تعتبر مفيدة للجسم يمكن أن تضر الأسنان، ومن بينها الفواكه والعصائر، ذلك أن حموضتها العالية قد تؤدي إلى تلف الأسنان. لكن ذلك لا ينطبق على جميع الأطعمة المفيدة. فهناك بعض الأطعمة التي تحمي الأسنان من التسوس، وهو ما تؤكده طبيبة الأسنان في مدينة بون كاترين خالدي في حديثها لموقع DW عربية. وتؤكد خالدي أن الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الكالسيوم مفيدة جداً للأسنان، وتضيف بالقول: "هذه الأطعمة تساعد على إعادة تمعدن مينا الأسنان وتقويته".

كما أن مضغ بعض أنواع الخضروات بشكل مكثف مفيد أيضاً للأسنان، حتى لو كانت نسبة الحموضة فيها منخفضة. وترجع خالدي السبب إلى أن المضغ يحفز إنتاج اللعاب الذي يعد بمثابة الدرع الواقي للأسنان، فاللعاب يحيد الأحماض الضارة. ومن بين أفضل الأطعمة التي تنصح الطبيبة خالدي بتناولها الأجبان ومنتجات الحليب، إذ تحتوي على كمية عالية من الكالسيوم التي تساعد على تقوية الأسنان وحمايتها من فقدان المواد المكونة للأسنان. فالأجبان تحتوي على نسبة عالية من الدهون، وعند تناول الأجبان تشكل الدهون الموجودة بداخلها طبقة رقيقة حول الأسنان، ما يساعد على حمايتها من الأحماض المسببة للتسوس.

أما من يعاني من الحساسية تجاه منتجات الحليب، تنصحه الطبيبة خالدي بالاستعاضة عنها بشرب المياه المعدنية، فهي تحتوي على كميات عالية من الفلوريد والكالسيوم التي تساعد على تقوية الأسنان.

تعد منتجات القمح من الأطعمة المفيدة للأسنان أيضاً. وللحصول على فوائدها ينبغي مضغها بقوة، وهذا يساعد على تنظيف الأسنان بشكل تلقائي. وتشير الطبيبة خالدي إلى ضرورة مراعاة خلو منتجات القمح من المحليات التي قد تتلف الأسنان.

ويعد العدس والبازلاء والفاصولياء من الأطعمة الغنية بالفلوريد والكالسيوم، ما يجعلها مفيدة جداً للمينا، علماً بأن الفلوريد يعزز إعادة التمعدن، ما يحمي مينا الأسنان من البكتيريا الضارة وبالتالي يقلل من مخاطر تسوس الأسنان، فضلاً عن أن الفلوريد يسبب اضطراب عملية الأيض لدى البكتيريا الموجودة في الفم، ما يخفض من إنتاجها للأحماض المسببة للتسوس.

ورغم فوائد الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون على الصحة، لكن أولئك الذين يعانون من اصفرار في أسنانهم، ينصحهم الأطباء بتجنب تناول الحمضيات. والسبب هو أن هذه الحمضيات تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض التي تتسبب في ليونة الطبقة السطحية من مينا الأسنان، ما يؤدي لإزالة معادنها وفقدان مينا الأسنان لكثافتها. وتصبح بذلك الأسنان حساسة لدى تناول المأكولات الباردة أو الساخنة.

وإلى جانب البقوليات، يتصدر الجزر والملفوف والفلفل الأخضر والكرنب قائمة الخضروات المفيدة للصحة والأسنان أيضاً. وأكثر ما يميز هذه الخضروات هو انخفاض كمية الحموضة فيها، ما يحدّ من تعرض الأسنان للأحماض الضارة. ومن الأفضل تناول هذه الخضار نيئة ومضغها جيداً لتحفيز إنتاج اللعاب. كما يستحسن قرمشة هذه الأطعمة أيضاً لتدليك اللثة.

هذا وهناك بعض الخضروات المفيدة للصحة لكنها مضرة بالأسنان، مثل السبانخ. فصحيح أنه يحتوي على الكاروتين والكثير من المعادن المهمة للجسم مثل الكالسيوم والبوتاسيوم. إلا أن السبانخ يحتوي على حمض الأكساليك، الذي يكوّن أملاحاً غير قابلة للذوبان عند اتحاده مع الكالسيوم. ولهذه الأملاح تأثير على حدة الأسنان، ما يجعل مينا الأسنان أكثر حساسية.