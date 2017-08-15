كيف تتصرفين مع زوجك الكاذب؟

كتب - هشام عواض:

العلاقة الزوجية يجب أن تبنى على الثقة والصراحة والشفافية،ولكن بمواقف بسيطة قد يتحول الأمر خاصة اذا تسلل الشك الى أحد الطرفين ، وفي الغالب تكون الزوجة هي أول من يكتشف ذلك.

الكذب" احدى الصفات التي تخل بالمصداقية والثقة بين الزوجين ، الأمر الذي أكده الدكتور طه أبو حسين، استشاري الصحة النفسية، وقال "أن الكذب صفة سيئة في الشخص، والذي غالبًا ما يكون إنسان جبان لا يقدر على المواجهة ويفضّل الهرب، ولهذا لا يجب أن تكون هذه الصفة في الزوج لأنها بداية لانهيار العلاقة

وقال "أبو حسين"، إن الكذب خيانة والزوج الكاذب يعتبر في مرتبة الخائن لدى المرأة، لأنه لا يصارح أقرب الناس إليه زوجته وأسرته بما في قلبه ويخون ثقتهم، ومع مرور الوقت سوف يؤدي لضعف العلاقة بينهم وتختفي الثقة.

وعن كيفية تعامل الزوجة في هذا الموقف قال "أبو حسين"على الزوجة أن لا تتصادم مع زوجها، بل أن تعطي له فرصة حتى تأتي لحظة الصدق، فأي شخص تمر في حياته لحظة صدق وندم، وإذا تكرر الكذب وأصبح ضار بشكل مبالغ، فعليها المواجهة بما يقوله ويفعله حتى يرتدع ويصلح من أمره.