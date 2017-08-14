وكيل لجنة النقل: تطوير السكة الحديد يحتاج ٤٥ مليار جنيه

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طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، هشام عرفات وزير النقل بالإعلان عن خطة واضحة تضمن منع حوادث القطارات بقدر الإمكان، خلال فترة الـ6 أشهر المقبلة، السابقة لمشروعات تطوير السكة الحديد والتي سيتم خلالها تخفيض الاعتماد على العنصر البشري.

وقال قرقر خلال اجتماع لجنة النقل، بمجلس النواب، تايوم، الاثنين، لمناقشة حادث تصادم قطاري الإسكندرية، إن العنصر البشري موجود في عمل القطارات خلال فترة الـ6 أشهر المقبلة، وبالتالى لا بد أن يكون هناك خطة تضمن الحد من الحوادث.

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ودعا قرقر، جميع النواب للخروج بتوصية لاعتبار مشروع تطوير السكة الحديد مشروع قومي، تكون الدولة ملزمة به، لافتا إلى أن المبلغ المطلوب لتطوير السكة الحديد وهو ٤٥ مليار جنيه معتبره ليس كبيرا مقابل الحفاظ على حياة الناس.

وطالب باعتباره مشروعا قوميا يشمل جهود الوزراء المعنيين لتطوير السكة الحديد، وتوفير المبالغ من قروض أو منح وغيرها.