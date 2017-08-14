أخبار عاجلة

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وكيل لجنة النقل: تطوير السكة الحديد يحتاج ٤٥ مليار جنيه

Google+ Print
وكيل لجنة النقل: تطوير السكة الحديد يحتاج ٤٥ مليار جنيه وكيل لجنة النقل: تطوير السكة الحديد يحتاج ٤٥ مليار جنيه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، هشام عرفات وزير النقل بالإعلان عن خطة واضحة تضمن منع القطارات بقدر الإمكان، خلال فترة الـ6 أشهر المقبلة، السابقة لمشروعات تطوير السكة الحديد والتي سيتم خلالها تخفيض الاعتماد على العنصر البشري.

وقال قرقر خلال اجتماع لجنة النقل، بمجلس النواب، تايوم، الاثنين، لمناقشة حادث تصادم قطاري الإسكندرية، إن العنصر البشري موجود في عمل القطارات خلال فترة الـ6 أشهر المقبلة، وبالتالى لا بد أن يكون هناك خطة تضمن الحد من الحوادث.

شاهد أيضا

ودعا قرقر، جميع النواب للخروج بتوصية لاعتبار مشروع تطوير السكة الحديد مشروع قومي، تكون الدولة ملزمة به، لافتا إلى أن المبلغ المطلوب لتطوير السكة الحديد وهو ٤٥ مليار جنيه معتبره ليس كبيرا مقابل الحفاظ على حياة الناس.

وطالب باعتباره مشروعا قوميا يشمل جهود الوزراء المعنيين لتطوير السكة الحديد، وتوفير المبالغ من قروض أو منح وغيرها. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟