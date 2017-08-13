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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأحد 13/8/2017 بالأسواق

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأحد 13/8/2017 بالأسواق أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأحد 13/8/2017 بالأسواق

اللحوم والدواجن اليوم الأحد 13/8/2017 بالأسواق، تم الأعلان من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فى الفترة الأخيرة عن ارتفاع معدلات التضخم التي حدثت خلال شهر أبريل الماضي، حدثت بنسبة 7.2% ، وذلك في كلاً من سوق اللحوم والدواجن، حيث توقع الجهاز المركزي، أن ترتفع أسعار الدواجن بنسبة 15% ، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك نتيجة لارتفاع معدل الاستهلاك فيه.

أسعار الدجاج الأحد 13/8/2017

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى وأقل الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 40 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 45 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 48 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 37 جنيه.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأحد 13/8/2017

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 170 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 160 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 160 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

 

المصدر : 365

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