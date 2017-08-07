بالصور.. الفرق بين وجبات الدرجة الاقتصادية ورجال الأعمال على الطائرات

كتب - هشام عواض:

إذا كنت تتمنى الحصول على رحلة طيران مميزة، يبحث البعض عن وسائل التميز المختلفة بين شركات الطيران، إما من خلال شكل المقعد في الطائرة أو الخدمات الخاصة بوسائل الترفيه بينما يلفت انتباه البعض مستوى الطعام سواء كان في درجتي رجال الأعمال أو الاقتصادية.

معروف لدى البعض أن الطعام المُقدم للركاب على متن الطائرات خاصة الدرجة الاقتصادية تجاربه سيئة إلى حد ما، لكن إذا أردت تحسين الوضع والحصول على أطباق ممتازة فإن ذلك سيُكلف أموال إضافية، بحسب موقع "this is insider".

وهناك فرق كبير بين وجبات الطعام في درجة رجال الأعمال والدرجة الاقتصادية على متن طائرات العديد من خطوط الطيران، ونذكر منهم 7 شركات من حول العالم، من بينهم شركة مصر للطيران بحسب موقع "businessclass" المعني بشئون الطيران والسفر.

وتنوعت الوجبات في الدرجة الاقتصادية، ما بين أنواع مختلفة من الخضراوات والعصائر، وبعضها تضمن قطع لحم صغيرة، بينما كانت وجبات درجة رجال الأعمال مكونة بشكل كبير من أطباق فاخرة من اللحوم سواء الحمراء أو الأسماك والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى النبيذ.