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سعر الذهب اليوم الخميس 3 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الخميس 3 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الخميس 3 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

سنقوم بمتابعة ما هو جديد في عالم الصاغة المصرية و اخبار الذهب اليوم، الذهب المتداول في محلات الصاغة، والتعرف على سعر المعدن الأصفر بالسوق المصري وأيضا ترابطه بالبورصات العالمية، كما سنقوم بمتابعة جميع تغيرات التي يطرأ عليها الذهب باستمرار، حيث أن الذهب “المعدن الأصفر” شاهد انخفاض ملحوظ خلال الأيام الماضية مقارنة بأسعارها خلال بداية العام، حيث هذا ناتج للتغير في سعر الأوقية العالمية، كما أن سعر الذهب يرتبط ارتباط طردي مع سعر العملة الأمريكية في السوق المحلي، وأيضا يرتبط سعر المعدن النفيس بالأسعار العالمية

 

سعر الذهب اليوم الخميس 3-8-2017:

 

السعر العالمي : 1,270.53 أمريكي.

 
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 717 إلى 719
عيار 22 657 إلى 659
عيار 21 627 إلى 629
عيار 18 537 إلى 539
عيار 14 418 إلى 419
عيار 12 358 إلى 359
الاونصة 22,285 إلى 22,356
الجنيه الذهب 5,016 إلى 5,032
الكيلو 716,571 إلى 718,857

المصدر : 356

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