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سعر الدولار اليوم الخميس 3 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الخميس 3 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الخميس 3 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

اليوم، توقعات سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وأيضاً متابعة مستمرة لتحركات “سعر الدولار” في السوق السوداء، ومن المتوقع أن يشهد الدولار الأمريكي تحرك تدريجي طفيف في سوق الصرافة المصرية في ظل تخوف المتعاملين بالسوق السوداء، حيث يساهم هذا في حركة ضئيلة في تحرك الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

 سعر الدولار اليوم الخميس بالبنوك والسوق السوداء

17.85
أفضل بنك تبيع له الآن:

بنك سايب

 

17.90
أفضل بنك تشتري منه الآن:

البنك الاهلي

 

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.92 جنية للشراء، 18.00 جنية للبيع.

 
البنك سعر الشراء سعر البيع
إيران للتنمية 17.7900 17.8900
مصرف ابو ظبي 17.8100 17.9100
البنك المصري الخليجي 17.7700 17.8700
البنك الأهلي 17.7700 17.8700
بنك القاهرة 17.7500 17.8500
بنك الاسكندرية 17.7800 17.8800
البنك العربي الافريقي 17.8000 17.9000
البنك المركزي 17.7901 17.8901
بنك مصر 17.8200 17.9200
بنك بلوم مصر 17.8000 17.9000
كريدي أجريكول 17.7900 17.8900
بنك بيريوس 17.8000 17.9000

 

المصدر : مصر 365

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