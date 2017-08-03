سعر الدولار اليوم الخميس 3 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم، توقعات سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وأيضاً متابعة مستمرة لتحركات “سعر الدولار” في السوق السوداء، ومن المتوقع أن يشهد الدولار الأمريكي تحرك تدريجي طفيف في سوق الصرافة المصرية في ظل تخوف المتعاملين بالسوق السوداء، حيث يساهم هذا في حركة ضئيلة في تحرك الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.
سعر الدولار اليوم الخميس بالبنوك والسوق السوداء
17.85
أفضل بنك تبيع له الآن:
بنك سايب
17.90
أفضل بنك تشتري منه الآن:
البنك الاهلي
سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.92 جنية للشراء، 18.00 جنية للبيع.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.7900
|17.8900
|مصرف ابو ظبي
|17.8100
|17.9100
|البنك المصري الخليجي
|17.7700
|17.8700
|البنك الأهلي
|17.7700
|17.8700
|بنك القاهرة
|17.7500
|17.8500
|بنك الاسكندرية
|17.7800
|17.8800
|البنك العربي الافريقي
|17.8000
|17.9000
|البنك المركزي
|17.7901
|17.8901
|بنك مصر
|17.8200
|17.9200
|بنك بلوم مصر
|17.8000
|17.9000
|كريدي أجريكول
|17.7900
|17.8900
|بنك بيريوس
|17.8000
|17.9000
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads