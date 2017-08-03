سعر الدولار اليوم الخميس 3 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

شيماء مصطفى

سعر الدولار اليوم، توقعات سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وأيضاً متابعة مستمرة لتحركات “سعر الدولار” في السوق السوداء، ومن المتوقع أن يشهد الدولار الأمريكي تحرك تدريجي طفيف في سوق الصرافة المصرية في ظل تخوف المتعاملين بالسوق السوداء، حيث يساهم هذا في حركة ضئيلة في تحرك الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم الخميس بالبنوك والسوق السوداء

17.85 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك سايب 17.90 أفضل بنك تشتري منه الآن : البنك الاهلي سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.92 جنية للشراء، 18.00 جنية للبيع.

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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