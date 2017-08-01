سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

شيماء مصطفى

سعر الدولار اليوم، نقدم لحضراتكم متابعة لحظية لتغيرات “سعر الدولار” في البنوك والسوق السوداء، “سعر الدولار اليوم” في مصر، يمكنكم أيضاً متابعة سعر الدولار لحظة بلحظة من خلال برنامج بكام في مصر للأندرويد من جوجل بلاي، حيث لوحظ فى الفترات الأخيرة أن هناك حالة من التغييرات الطفيفة بالبنوك من حين الى آخر حيث شهدت أسعار الدولار في الفترة الأخيرة ثبات نسبي نظراً لتراجع الطلب علي العملة الأمريكية بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة .

سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء:

17.90 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك القاهرة 17.87 أفضل بنك تبيع له الآن : مصرف أبو ظبي

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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