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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

اليوم، نقدم لحضراتكم متابعة لحظية لتغيرات “سعر الدولار” في البنوك والسوق السوداء، “سعر الدولار اليوم” في ، يمكنكم أيضاً متابعة سعر الدولار لحظة بلحظة من خلال برنامج بكام في مصر للأندرويد من جوجل بلاي، حيث لوحظ فى الفترات الأخيرة أن هناك حالة من التغييرات الطفيفة بالبنوك من حين الى آخر حيث شهدت الدولار في الفترة الأخيرة ثبات نسبي نظراً لتراجع الطلب علي العملة الأمريكية بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة .

 

سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء:

17.90
أفضل بنك تشتري منه الآن:

بنك القاهرة

17.87
أفضل بنك تبيع له الآن:

مصرف أبو ظبي

 

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.90 جنيه للشراء، 17.97 جنية للبيع.

 

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 17.8500 17.9500
مصرف ابو ظبي 17.8600 17.9600
البنك المصري الخليجي 17.8400 17.9400
البنك الأهلي 17.8000 17.9000
بنك البركة 17.8500 17.9500
بنك القاهرة 17.8000 17.9000
بنك الاسكندرية 17.8300 17.9300
البنك العربي الافريقي 17.8500 17.9500
البنك المركزي 17.8366 17.9366
بنك مصر 17.8200 17.9200
بنك بلوم مصر 17.8500 17.9500
كريدي أجريكول 17.8500 17.9500

 

المصدر : مصر 365

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