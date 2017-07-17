بالفيديو والصور || اشتباكات دامية بين الداخلية وأهالي الوراق ينتج عنها مقتل مواطن وإصابة العشرات من الأشخاص أثناء تنفيذ حملة إزالات بالوراق

سمر العشري

أعلنت وزارة الداخلية القبض على مجموعة من أهالي الوراق، حدث ذلك صباح اليوم بسبب الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن وبين أهالي الوراق بمحافظة الجيزة، أثناء حملة من الداخلية لإزالة التعديات على أملاك الدولة، أسفرت الاشتباكات عن مقتل مواطن وإصابة 31 من رجال الشرطة المصرية، بسبب تعدي الأهالي عليهم وإصابة العديد من المدنيين.

صرحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن الحملات المستمرة من أجهزة الدولة الأمنية هي خطة من الحكومة من أجل إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة المصرية، فقد قام عدد من مسؤلين محافظة الجيزة صباح اليوم بالتعاون مع قوات تنفيذ القانون، بعدما بلغت قرارات التعديات على أملاك الدولة إلى نحو 700 قرار، بعمل حملة موسعة لإزالة التعديات بالوراق، وقد تم الهجوم على حملة الإزالة من بعض أهالي الوراق بأسلحة نارية وبالحجارة.

واضطرت قوات الأمن بعد الهجوم المفاجئ عليها إلى الإشتباك مع أهالي حي الوراق، وأدت الاشتباكات بين قوات الأمن وأهالي الوراق، إلى مقتل مواطن وإصابة العشرات من الأشخاص من أهالي الوراق ورجالة الشرطة بالجروح والكدمات والطلقات النارية وقد تم نقل رجالة الشرطة المصابين إلى المستشفى لتقلي العلاج، وتمكنت بعد ذلك قوات الأمن من تفرقة المتجمعين والسيطرة على الوضع في حي الوراق.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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