بالصور ...أول ظهور لـ «الحضري» بعد فسخ خطبة ابنته و«عريسها الجديد» يثير الجدل

شيماء مصطفى

بعد يومين فقط من فسخ خطوبة ابنته شدوى من اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا نجم نادي الزمالك والمُعار إلى نادي اتحاد جدة السعودي، فاجئ قائد منتخب مصر والمُنضم حديثًا لصفوف نادي التعاون السعودي الجميع في أول ظهور له.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور للاعب عصام الحضري برفقة أحد الشباب، زعموا أنه «عريس شدوى الجديد»، مشيرين إلى ملازمته للحضري في أكثر من صورة.

وأثارت تلك الصور ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة «فيسبوك»، حيث قال النشطاء إن فسخ الخطبة كان له سبب آخر ألا وهو ظهور ذلك الشاب الغامض.

وبالبحث عن الصور تبين أنها من حفل زفاف نجلة أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب المصري، والذي أٌقيم مساء أمس الجمعة بحضور عدد من نجوم الرياضة المصرية ومن بينهم المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي البرتغالي مانويل جوزيه.

ولم يتطرق ناشروا الصور إلى هوية الشاب الذي رافق «الحضري» في الصور، حيث بدا ملازمًا له في كل الصور مما أوحى للجميع أنه خطيب شدوى عصام الحضري الجديد.

وجدير بالذكر أنه في مفاجأة غير متوقعة قام «كهربا» بفسخ خطوبته من شدوي نجلة حارس المنتخب عصام الحضري بسبب خلافات أسرية.

كانت هناك أنباء قد ترددت في الفترة الماضية عن وجود خلافات قوية بين أسرة عصام الحضري واللاعب كهربا، وهو الأمر الذي دفع الطرفين لفسخ الخطوبة وذلك بعد تسريب هذه الأنباء على صفحات التواصل الاجتماعي.

ونشر كهربا صورته عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» دون دبلته وسط تساؤلات كبيرة من جماهيره على صفحته الشخصية بفسخ خطوبته من شدوي الحضري.

المصدر : مباشر24

شبكةعيونالإخبارية

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