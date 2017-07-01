بالفيديو ..حقيقة هجوم رانيا يوسف على غادة عبدالرازق بسبب «فضيحة إنستجرام»

شيماء مصطفى

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» تصريحات للفنانة رانيا يوسف تعليقًا على فضيحة ظهور منطقة حساسة من جسد الفنانة غادة عبدالرازق.

وقالت التصريحات المنسوبة لرانيا يوسف: «لن أشارك غادة عبدالرازق في أي عمل بعد الآن»، مؤكدة أنها لن تشترك معها مستقبلًا في أي عمل فني.

نشرت غادة عبد الرازق، مقطع فيديو لايف لها عبر «إنستجرام» لمشاركة جمهورها، في لحظات حياتها، وذلك بعدما نشرت فيديو آخر عبر تطبيق «loops» ولكن فوجئ الجمهور بظهور أماكن حساسة من جسدها، خلال نومها على السرير وترتدي قميص نوم.

وظهرت غادة عبد الرازق في الفيديو مستلقية في غرفة نومها مرتدية قميص نوم، مما أثار موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لما ذكره عدد من متابعيها فقد تعرضت غادة لموقف محرج، حيث انزلقت ملابسها عنها مما تسبب في كشف جسدها خلال البث الحي أمام جمهورها.

وعلى الفور قامت غادة عبد الرازق بحذف الفيديو من على حسابها الرسمي على «إنستجرام»، ولم تعلق حتى الآن على الواقعة.

وبالبحث عن مصدر تلك التصريحات تبين أنها قديمة وتعود لعام 2013، حيث أدلت بتلك التصريحات مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه «ولا تحلم»، والذي أُذيع عبر فضائية «الحياة».

وقالت رانيا يوسف إنها لن تشارك غادة في أي عمل بعد فيلمهما «ريكلام»؛ وذلك بعد أن انصاع المخرج لأوامر الأولى وحذف الكثير من مشاهدها، بحسب قولها، مضيفة أن غادة «طعنتها في ظهرها».

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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