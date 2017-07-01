تعرف على نسبة زيادة قيمة اللحوم بعد تحريك أسعار الوقود

قال يوسف الباسومى، نقيب الجزارين: إن هناك زيادة في أسعار اللحوم تصل إلى 10%، بعد قرار الحكومة برفع أسعار الطاقة التي ينشأ عنها زيادة تكلفة النقل للحوم والماشية الحية إلى محال الجزارة، بما يزيد من عبء التكلفة التي يتحملها المواطنون خلال الأيام المقبلة.
وأضاف «الباسومي» لـ«فيتو»، أن سعر كيلو اللحوم البلدية يتراوح بين 130 إلى 140 جنيهًا، لافتا إلى أن اللحوم التي تطرحها المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لا تستطيع تلبية احتياجات المواطنين، لكونها لا تغطى أنحاء الجمهورية، وتقتصر على مناطق معينة بالمحافظات، بجانب المجاملات في الحصول عليها من المنافذ التموينية.
وتوقع نقيب الجزارين أن يسجل كيلو اللحوم مع حلول عيد الأضحى المبارك 160 جنيهًا.
المصدر : فيتوإعلان - Ads إعلان - Ads