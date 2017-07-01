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أول تصريح لـ غادة عبدالرازق على الفيديو المثير للجدل

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أول تصريح لـ غادة عبدالرازق على الفيديو المثير للجدل أول تصريح لـ غادة عبدالرازق على الفيديو المثير للجدل

تعود النجمة غادة عبد الرازق بعد 3 أيام من جزر المالديف، حيث أمضت إجازتها التى قضتها هناك، بعد انتهائها من تصوير مسلسل "أرض جو" واطمئنانها على نجاحه.

وقالت غادة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه فور عودتها إلى القاهرة، ستصدر بيانا صحفيا، توضح فيه كافة الحقائق فيما يتعلق بما نشر عنها على مواقع التواصل الاجتماعى .
 
وأضافت غادة أنها أيضا ستتقدم ببلاغ لأن الفيديو المنتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعى "ملفق" وغير حقيقى، لأن تقنية الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن محادثات مع الجمهور وهو أمر غير موجود فى "انستجرام" الذى لا يتضمن أيضا تقنية "اللايف".
واختتمت غادة عبد الرازق تصريحاتها، بأنها معتادة كل فترة على هذه الأمور، مؤكدة أنها تعرضت من قبل لنفس الأمر، فى حفل زفاف ابنتها روتانا، ولكنها لا تهتم بهذه الأمور.
 

غادة عبدالرازق عن الفيديو المثير للجدل: "ملفق وهوضح الحقيقة فى بيان صحفى"

 

 

المصدر  : اليوم السابع

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