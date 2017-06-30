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بعد إضافة القيمة المضافة.. تعرف على أسعار كروت الشحن الجديدة وكيفية إضافة الضريبة

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بعد إضافة القيمة المضافة.. تعرف على أسعار كروت الشحن الجديدة وكيفية إضافة الضريبة بعد إضافة القيمة المضافة.. تعرف على أسعار كروت الشحن الجديدة وكيفية إضافة الضريبة

بعد قرارات الجديدة بزيادة الأسعار بإضافة ضريبة “القيمة المضافة”، قال وزير الإتصالات أن شركات المحمول قررت تطبيق الزيادة الجديدة على كروت  شحن المحمول بجميع فئاتها، وستكون نسبة الزيادة على كل كروت الشحن بمقدار 1%.

وبعد الزيادة الجديدة التي أقرتها شركات المحمول بعد قرار إضافة الضريبة المضافة، سيصبح إجمالى الضرائب المضافة على كروت الشحن تساوي 14%، بعد النسبة التي كانت مقررة سابقا وهي 13%، وسيتم تطبيق الزيادة رسميا بداية شهر يوليو.

وأكدت مصادر داخل شركات المحمول، بشأن الزيادة على كروت الشحن، وإنه سيتم تطبيقها بشكل جديد، حيث تم التأكيد على عدم وجود زيادة في الأسعار، وسيتم خصم قيمة الزيادة من قيمة كارت الشحن النقدي.

كروت الشحن الجديدة

الثمن الرصيد
الكارت 10 08.60
الكارت 20 17.20
الكارت 25 21.05
الكارت 50 43.00
الكارت 100 86.00

المصدر : مصرفايف

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