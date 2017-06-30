بالأسعار| 20 سلعة للتموين ضمن مقررات شهر يوليو

شيماء مصطفى

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قائمة تضُم 20 سلعة يستطيع المستفيدون المقيدون بمنظومة الدعم، المفاضلة فيما بينها، واتخاذ قرار الشراء حسب احتياجاتهم، وأكدت حق المواطن توجيه قيمة الدعم للسلع التي يرغب في شرائها وبالكميات التي يحددها، في حدود الدعم المخصص لكل فرد، والمقدر بـ 50 جنيهًا.

وتضمنت القائمة 20 سلعة، هي: "السكر زنة 1000 جرام، ويباع بـ10 جنيهات، وزيت "خليط" زنة 800 جرام بـ14 جنيه، أرز مصري زنة كيلو، ويباع بسعر 6 جنيهات ونصف، أرز هندي، ويباع بـ 6 جنيهات ونصف، مكرونة زنة 350 جرام بـ2.25 جنيه، مسلى صناعي 500 جرام بسعر 12 جنيه".

كما تضمنت القائمة: "مسلى صناعي 800 جرام ويباع بسعر 17.25 جنيه، عدس مجروش 500 جرام بسعر 10 جنيهات، فول مُعبأ 500 جرام بسعر 3.50 جنيه، عبوة الصلصة 320 جرام بسعر 3.25 جنيه، جبنة 250 جرام بـ 5.25 جنيه، صابون تواليت 125 جرام بـ5.50 جنيه للقطعة الواحدة، صابون غسيل القطعة 125 جرام بسعر 4.25 جنيه".

ووفرت وزارة التموين - أيضًا - :"دقيق بسعر 6 جنيهات ونصف، شاي 40 جرام يباع للمستفيد بسعر 3 جنيهات، جبنة 500 جرام بسعر 10.25 جنيه، مرقة دجاج بسعر 9 جنيهات، كلور أبيض واحد لتر بـ5.75 جنيه، مربى بسعر 7.75 جنيه، وعلبة تونة بسعر 10.25 جنيه".

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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