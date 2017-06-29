ننشر قائمة أسعار الوقود والمحروقات بعد الزيادة الجديدة

سمر العشري

قام مجلس الوزراء، بإصدار قراره الرسمي برفع أسعار المنتجات البترولية بالإضافة إلى أسعار الغاز الطبيعى بداية من اليوم الخميس، حيث ورد فى قائمة الأسعار التي تقرر رفعها ضمن قائمة الوقود والمحروقات كلاً من السولار والبنزين والبوتاجاز.

قام مجلس الوزراء بالكشف عن أسعار الوقود الجديدة، بعد تحريكها بالأسواق المصرية بداية من اليوم الخميس، حيث بلغ سعر البنزين في محافظات مصر 3.65 جنيه للتر فئة 80، بعد أن كان سعره من قبل 235 قرشا، أما بالنسبة لسعر لتر البنزين بلغ 5 جنيهات للتر 90، وذلك بعد أن كان من قبل 350 قرشا.

أضاف البيان، أنه قد تم تحرك سعر السولار ايضً بعد أن كان سعره 235 قرشا، أصبح الآن 3.65 جنيه، أما بالنسبة لسعر أسطوانة البوتاجاز فقد ارتفع سعرها من 15 جنيها كما في السابق إلى 30 جنيه.

جدير بالُذكر أن السيد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد عقد مؤتمر صحفي منذ قليل ضم فيه المهندس طارق الملا، وزير البترول، حيث تم الكشف عن أسعار الوقود والمحروقات بعد الزيادة الجديدة التي قد اتفقا عليها.

جاء في المؤتمر أنه قد تم الكشف عن تفاصيل زيادة أسعار الوقود والمحروقات بالأسواق المصرية، والتى قد سبق وأن تم الاتفاق عليها ضمن خطة الحكومة المصرية التي تسير عليها من أجل الإصلاح الاقتصادي في البلاد وسعيها إلى ضبط الموازنة العامة للدولة، ورغبتها في إعادة هيكلة الدعم المقرر على السلع والمنتجات بوجه عام، والتي من ضمنها أسعار المنتجات البترولية.

المصدر: مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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