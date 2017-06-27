شيرين رحمي: الأمم المتحدة حريصة على مساندة مصر فى مكافحة الفساد

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التقت الدكتورة سحر نصر، وزيره الاستثمار والتعاون الدولي، بـ "شيرين رحمي"، ممثل المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات لأفريقيا والشرق الأوسط، بمقر الوزارة فى عدلي.

وبحث الجانبان سبل ومجالات التعاون المستقبلية لمكافحة الفساد، وذلك في إطار دعم اعمال التنمية في مصر، وأشادت الوزيرة، بمجهودات مكتب الامم المتحدة، في مكافحة الفساد والجريمة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن إجراءات مكافحة الفساد تعد عنصرا حاسماً فى برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وأن الدولة مصرة على محاربة الفساد بجميع أشكاله وفى جميع الميادين والقطاعات لأنها تدرك تمامًا خطورته، لما يمثله من تھديد ليس فقط لجهود التنمية والازدھار إنما أيضا لأمنھا واستقرارھا، لذلك تسعى مصر إلى تعميق جهودها فى هذا المجال الاستراتيجى الهام من خلال التعاون الدولى مع الامم المتحدة وتبادل الخبرات والتوصل إلى أفضل الممارسات.

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وأكدت شيرين رحمي، على حرص الأمم المتحدة على مساندة مصر فى مكافحة الفساد ومحاربتها للجريمة وللمخدرات عبر تقديم الدعم الفني والمؤسسي والخبرات لتنفيذ أولوياتها في هذه المجالات.

وأوضحت أن المكتب يعمل على دعم تعزيز السياسات والممارسات الوطنية تصديا للفساد والجريمة والمخدرات والإرهاب، ودعم مؤسسات الدولة فى القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتعزيز التعاون الاقليمى والدولى والشركات الدولية للاستجابة بفعالية أكبر للمشاكل المشتركة فى المخدرات، وتقديم الأبحاث وتحليل البيانات والخبرات بشأن الاتجاهات العالمية والإقليمية والوطنية لمكافحة الجريمة.

وذكرت أن المكتب عقد تدريبا لأعضاء النيابة على مكافحة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.​