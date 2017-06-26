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مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه"
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الجمعة 18 أغسطس 2017 01:03 صباحاً
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"
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الجمعة 18 أغسطس 2017 01:00 صباحاً
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة
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الجمعة 18 أغسطس 2017 12:55 صباحاً
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر
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الجمعة 18 أغسطس 2017 12:47 صباحاً
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس
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الجمعة 18 أغسطس 2017 12:42 صباحاً
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)
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الجمعة 18 أغسطس 2017 12:35 صباحاً
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)
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الجمعة 18 أغسطس 2017 12:35 صباحاً
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)
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الجمعة 18 أغسطس 2017 12:35 صباحاً
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الجمعة 18 أغسطس 2017 12:35 صباحاً
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انتظرونا.. 27 يونيو مباراة بتروجيت والزمالك ضمن الأسبوع 32 للدوري في تمام السابعة مساء على ONsport
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ON Sport
الاثنين 26 يونيو 2017 04:52 مساءً
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