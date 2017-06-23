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محافظ الوادي الجديد: صرف تعويضات للمضارين من حريق قرية الراشدة

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مصراوي Masrawy

محافظ الوادي الجديد: صرف تعويضات للمضارين من حريق قرية الراشدة

05:03 ص الجمعة 23 يونيو 2017

محافظ الوادي الجديد: صرف تعويضات للمضارين من حريق قرية الراشدة

مبنى محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الجمعة، إنه جرى التنسيق مع جمعية الأورمان، و مؤسسة الخير، لتعويض المتضررين بحريق قرية الراشدة بمركز الداخلة.

وأضاف الزملوط، في تصريحات لمصراوي، الخميس:"الجمعيتين هيبعتوا خلال اليومين اللي جايين لجان متخصصة تابعة لإعداد تقارير عن الحريق، و حجم الخسائر به، و قيمة التعويضات التي سوف يتم صرفها".

وأشار المحافظ، إلى أن هناك تعويضات أخرى ستصرف من وزارة التضامن الاجتماعي.

من جانبه أوضح سيد محمود، رئيس مركز ومدينه الداخلة، أنه قد شب مساء أمس، حريق بقرية الراشدة بمركز الداخلة على مساحة 15 فدانا، وأسفر عن احتراق 51 رأس ماشية مختلفة الأعمار، وعدد 164 من الأغنام، و كذلك منزل مبني بالطوب اللبن، و عدد 2 وحدة سكنية بالقرية دون حدوث خسائر في الأرواح.

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