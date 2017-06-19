أسعار العملات اليوم الإثنين 19 يونيو 2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الاثنين :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٩٢٠١
|٥٩.٢٧٧١
|05/11 10:30 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٦١١٥
|٤٧.٨٥١٥
|05/11 10:30 ص
|ريال عماني
|٤٦.٦٢٤٦
|٤٦.٨٥٧٢
|05/11 10:30 ص
|ريال قطري
|٤.٩٢٩٧
|٤.٩٥٤٤
|05/11 10:30 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٨٨٧
|٤.٩١١٩
|05/11 10:30 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٨٦٢
|٤.٨١٠٧
|05/11 10:30 ص
|دينار أردني
|٢٥.٢٨٨٨
|٢٥.٤٣٤٩
|05/11 10:30 ص
|جنيه إسترليني
|٢٣.٢٠٠٤
|٢٣.٣٥٤
|05/11 10:40 ص
|كرون دنماركي
|٢.٦٢١
|٢.٦٣٨٢
|05/11 10:30 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٧٧٨
|٢.٠٩٤
|05/11 10:30 ص
|كرون سويدي
|٢.٠١٠١
|٢.٠٢٣٨
|05/11 10:30 ص
|يورو
|١٩.٤٩٩١
|١٩.٦٢٨٦
|05/11 10:40 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٩٥
|١٨.٠٥
|05/11 10:40 ص
|فرنك سويسري
|١٧.٧٨١١
|١٧.٨٩٧٨
|05/11 10:30 ص
|ين ياباني
|١٥.٦٩٦
|١٥.٨١٠٢
|05/11 10:30 ص
|دولار استرالي
|١٣.١٦٠٩
|١٣.٢٩٠٨
|05/11 10:30 ص
|دولار كندي
|١٣.٠٦١٢
|١٣.٢١٢
|05/11 10:30 ص
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads