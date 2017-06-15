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استخدام مزيل العرق بهذه الطريقة يؤدي إلى السرطان

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مصراوي Masrawy

استخدام مزيل العرق بهذه الطريقة يؤدي إلى السرطان

09:55 ص الخميس 15 يونيو 2017

استخدام مزيل العرق بهذه الطريقة يؤدي إلى السرطان

استخدام مزيل العرق بهذه الطريقة يؤدي إلى السرطان

توصل باحثون ألمان إلى أن الاستعمال اليومي لمزيلات العرق، يرفع من خطر الإصابة بمرض السرطان. الباحثون يشددون أيضا على ضرورة مواصلة الأبحاث لتحديد العلاقة بين مزيلات العرق وملح الألمونيوم.

الطفرات الجينية والسن من المسببات الأساسية لمرض السرطان، لكن علماء ألمان توصلوا إلى سبب ثالث. وفي هذا الصدد أظهرت دراسة حديثة أن الاستعمال اليومي والمكثف لمزيلات العرق خصوصاً في سنوات الشباب، يرفع من خطر الإصابة بمرض السرطان لاحقا.

وتقول نيكول كونكين أستاذة بالمستشفى الجامعي للطب النساء والتوليد في انسبرك إن الدراسة قارنت بين 209 مريضة بالسرطان مع أشخاص غير مصابين بالمرض. وتضيف نفس المتحدثة: "في البداية فحصنا سلسلة كبيرة من عينات أنسجة نساء لمعرفة مدى تركيز الألمونيوم في الثدي".

وأشارت نفس الدراسة أن تقييم المعطيات أظهر أن النساء اللواتي استعملن مزيلات العرق بشكل يومي خصوصاً أثناء فترة الشباب، يرتفع خطر الإصابة لديهم بمرض السرطان. وفي هذا السياق توضح صاحبة الدراسة كارولين لينهارت أنه" بالرغم من أن 6 في المائة فقط من النساء المستجوبات ربطت النتائج إصابتهن بالسرطان والاستخدام المكثف لمزيلات العرق" وتضيف" إلا أن تقييمنا له دلالة إحصائية".

وفي نفس الوقت، أكدت الدراسة ارتفاع تركيز مادة الألمونيوم الموجودة في مزيل العرق في أنسجة الثدي لدى المريضات بالسرطان، بالمقارنة مع الأشخاص الذين لا يُعانون من المرض. مضيفة أن ملح الألمنيوم من الأسباب الأساسية للإصابة بمرض السرطان.

من جهة أخرى، شدد الباحثون على ضرورة مواصلة الأبحاث لتحديد العلاقة بين مزيلات العرق وملح الألمونيوم. وقال هونه أولمر مدير قسم الإحصاءات الطبية" لا نستطيع تقديم توقعات فيما يتعلق باستخدام مزيلات العرق مع ملح الألمونيوم". يُشار إلى أنه أُجريت ست دراسات لحد الآن، من أجل كشف العلاقة بين الاستخدام اليومي لمزيلات العرق ،وارتفاع خطر الإصابة بالسرطان. ووصلت الدراسات إلى نتائج مختلفة.

هذا المحتوى من

DW-world

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