بعد 4 محاولات فاشلة.. سيدة تقتل زوجها للانفراد بعشيقها

شيماء مصطفى

أصدرت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بإشراف المستشار أحمد عبدالله، المحامي العام لنيابات شمال بنها، قرارًا بحبس المتهمين في واقعة قتل ربة منزل وعشيقها لزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على أدوات الجريمة.

ووفقًا لما جاء في تحقيقات النيابة، أدلى المتهم وزوجة المجني عليه باعترافات أمام النيابة تفيد بأن الزوج القتيل نجا من محاولة قتله 4 مرات في محاولات للتخلص منه على أيدي زوجته وعشيقها، حيث دست له السم مرتين ونقل للمستشفى ونجا من الموت.

أضاف المتهم أنه في يوم ارتكاب الواقعة وبعد أن نفذ المتهم وأولاد أشقائه المهمة تذكر المتهم أنه نسي المحمول الخاص به في مكان الجريمة فعاد للحصول عليه ولكنه وجد الزوج مازال على قيد الحياة فأجهز عليه بطلقة في رأسه حتى تأكد من وفاته.

كما اعترف المتهم أمام النيابة بأنه نشأت العلاقة مع زوجة المجني عليه منذ فترة طويلة وحينما بدء الخبر يتسرب في أرجاء القرية قرر مع الزوجة التخلص منه كي يتزوجها، وأضاف أنه كان يلجأ مع الزوجة لوضع حبوب منومة للزوج خلال أي لقاء لهما داخل منزل الزوج.

وكان المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة لشخص بطريق رشاح الزهوي، فانتقل العقيد عبدلله جلال رئيس فرع البحث الجنائي وبالفحص تبين أنها لشخص في العقد الرابع من العمر، وبمناظرتها تبين إصابته بطلق ناري بالرأس كما عثر بحوزته على بطاقة رقم قومي باسم «محسن ص ع» كما عثر بجواره على مركبة «توك توك».

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة كل من «سعيد ف» سن 34 عامل، و«محمد ج» سن 26 سائق، و«طه ح» سن 24 عامل، و«محمد ق» سن 20 سائق، وأن المتهم الأول تربطه علاقة غير شرعية مع زوجة المجني عليه وتدعى «ف م» سن 31 ربة منزل، وأن المجني عليه اكتشف تلك العلاقة فقرر المتهم الأول التخلص منه بقتله فقام بالاستعانة بباقي المتهمين لتنفيذ الجريمة.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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