شاهد| شاب يفسد مقلب «رامز تحت الأرض».. وينقذ المشاهير بهذه الطريقة

شيماء مصطفى

أثار برنامج المقالب «رامز تحت الأرض»، والذي يقدمه الفنان رامز جلال ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقوم الفكرة حول إسقاط النجوم والمشاهير في الرمال المتحركة.

وردًا على فكرة الغرق في الرمال المتحركة، نشر أحد المغامرين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو يشرح من خلاله كيفية الخروج من الرمال المتحركة.

وظهر المغامر في الفيديو في منطقة صحراوية قاحلة وألقى بنفسه في إحدى الأماكن التي بها رمالًا متحركة، وقال المغامر: «الرمال المتحركة دي مش بتموت وإنما إنك مش بتعرف تطلع منها، لأن الأرض بتكون طرية جدًا وكل ما تقاوم عشان تطلع تلاقي نفسك بتغطس لتحت اكتر، واللي بيموت الناس فيها إنهم ممكن يفطلوا فيها كده لأيام والشمس تموتهم او الجفاف أو حتى درجة سخونة المية اللي تحت».

وتابع المغامر: «التعليمات بقى عشان تطلع، كل ما تجري وتحاول تطلع هتغوص أكتر، حاول تتمدد بشكل أفقي كده هيكون صعب تغرس في الرمال».

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads