طالبة جماعية تحذر البنات من هؤلاء الباعة الجائلين بعد محاولة خطفها هي وصديقتها بهذه الطريقة

شيماء مصطفى

خطف وسرقة الأعضاء البشرية، أصبحت هي حديث الساعة في مصر، فلا يمر يوم إلا ونسمع عن سرقة الأطفال وتفريغهم من أعضائهم، أو نسمع عن اختفاء رجل أو أمراءة في ظروف غامضة.

وقد سمعنا عن الكثير من طرق خطف وسرقة الأعضاء البشرية بعد القبض علي بعض زعمائها ببعض المحافظات، ومنها عن طريق سرقة الطفل إثناء ابتعاده عن بتيه، أو سرقتهم عن طريق التخدير، حتي وأن سمعنا عن محاولة سرقة الأطفال وهما في يدي والديهم، وهذا ما يوصف لنا قمة فجر هؤلاء المجرمين، التي أغشيت غيامة الأموال علي أبصارهم، وماتت الرحمة بقلوبهم.

فقد وجهت طالبة جماعية بالزقازيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تحذريه إلي الجميع من خطف وسرقة الأعضاء، مطالبة بنشرها من منطلق فعل الخير، وجاء نصها كما يلي:

*يا جماعه خلو بالكم من بياعين المناديل الأيام دي وخصوصا الأطفال، أمبارح أنا وواحده صحبتي كنا في ميدان محطه القطر بالزقازيق، لقينا عيل صغير بيبيع مناديل فضل يزن ويتحايل علينا أننا نشتري منه، فصحبتي أخدت منه علبه مناديل ويادوب بعدنا شويه فصحبتي بتطلع المنديل وبتستخدمه، فضلت تقولي أنا دايخه لحد مالقتها وقعت علي الأرض وأغما عليها، في اللحظة دي الناس أتلموا علينا وأولهم واحده ست فضلت تقول يا حول الله يا بنتي.. معلش معلش.. تلاقيها داخت من الشمس والصيام ..انتم ساكنين فين؟؟ قولتلها في كذا كذا، قالت لي أستني هوقف عربيه وواصلكم، في اللحظة دي لقيت واحد سواق وقف وشكله وحش وقال أتفضلوا زي ما يكون كان مستني الست تشاور له، بصراحه أنا خوفت وموافقتش.. الست فضلت تتحايل أوي وتشد صحبتي من ايدها.. أنا خوفت أوي وصرخت في وش الست وقولت لها لو مش مشيتي هطلب لكي البوليس ملكيش دعوه.. وساعدوني أتنين بنات كانوا واقفين.. ودخلت صحبتي جوه مطعم قريب واتصلت علي أخوها وجيه أخدنا.. حاولت أفوقها معر فتش بالميه والبيرفن مفيش فايده.. حتي صاحب المطعم حاول يفوقها ببصل برضو مافاقتش.. روحنا أنا وهي وأخوها المستشفي الدكتور قال دي شمت مخدر قوي جدا أنا قولت لأخوها علي اللي حصل.. والدكتور صمم يعمل محضر وجه معانا واحد ظابط وفضلنا ندور علي الولد ملقيناهوش ولا الست ودورت علي السواق برضو فص ملح وداب زي ما تكون عصابه

أزجوكم خلو بالكم يا جماعه أوي أوي وحذرو أخوتكم وبناتكم الله اعلم كان هيحصلي أيه أنا وصحبتي لو كنت وافقت نروح مع الست بجد حسبي الله ونعم الوكيل .

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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