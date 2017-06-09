أكاديمية المعلمين تزف بشرى سارة تسعد نصف مليون معلم

شيماء مصطفى

قامت الأكاديمية المهنية للمعلمين بارسال فاكس لكل المديريات يفيد بمد فترة الترقية لترقيات 2012 إلى 31-12 بدلا من 31-7 ، جاء هذا القرار بعد اجتماع السيد وزير التربية والتعليم بمجلس الأكاديمية .

جاء في بيان الأكاديمية ” أنه في يوم السبت الموافق 13-5-2017 في جلسته الخامسة عشر برئاسة معالي وزير التربية والتعليم مع مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين ، تقرر الموافقة على فتح باب الترشيح لتدريبات الترقي في الأكاديمية لكل من أكمل 5 سنوات من العمل الفعلي على الأقل في 31-12 من كل عام على أن يتم حساب الخمس سنوات بدءا من تاريخ الترقية الصادر من السيد المحافظ بكل محافظة بالترقية .



ومن الجدير بالذكر أنه بتنفيذ قرار الأكاديمية يتم فتح الباب لنصف مليون معلم في ترقيات هذا العام والتي سوف تنطبق عليهم الشروط بعد أن أتاح القرار الجديد وفتح باب الترقي على مصراعيه لكل من لم يكن له أمل في دخول تدريبات هذا العام .

وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين قد اتخذت قرارا في وقت سابق ، ذكرت فيه أن من يستحقون دخول تدريبات الترقية هم من أكملوا 5 سنوات من العمل الفعلي على الأقل في 31-7 ، مما أطاح بطموح آلاف المعلمين قبل تعديل قرارها بفتح الباب حتى 31-12 بعد تدخل السيد الوزير .

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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