أخبار عاجلة

فيديو| العرابي: قطر لن تتراجع من أول ضربة.. وروسيا ستدافع عنها -
فلاح يقتل ابن خاله بسبب ماكينة ري في كفر الشيخ -
السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن قطر -
صورة وخبر: مدنيو الموصل.. المجهول أمامهم والمدرعات خلفهم -
بالفيديو- في الهند.. الآلاف يتجمعون لابتلاع السمك الحي للعلاج من هذا المرض -
العرب اليوم: مقتل 21 داعشيًا في العراق وظهور "شلل الأطفال" في سوريا -
«برلماني» عن مسلسلات رمضان: «وشي بيحمر ويخضر» -
وكيل «طاقة النواب»: «تعويم الجنيه» لغى دعم الكهرباء.. والمواطن يصرخ -
القوات الحكومة السورية تصل إلى الحدود العراقية لأول مرة منذ عام 2015 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

أكاديمية المعلمين تزف بشرى سارة تسعد نصف مليون معلم

Google+ Print
أكاديمية المعلمين تزف بشرى سارة تسعد نصف مليون معلم أكاديمية المعلمين تزف بشرى سارة تسعد نصف مليون معلم

قامت الأكاديمية المهنية للمعلمين بارسال فاكس لكل المديريات يفيد بمد فترة الترقية لترقيات 2012 إلى 31-12 بدلا من 31-7  ، جاء هذا القرار بعد اجتماع السيد وزير التربية والتعليم بمجلس الأكاديمية .
جاء في بيان الأكاديمية ” أنه في يوم السبت الموافق 13-5-2017 في جلسته الخامسة عشر برئاسة معالي وزير التربية والتعليم مع مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين ، تقرر الموافقة على فتح باب الترشيح لتدريبات الترقي في الأكاديمية لكل من أكمل 5 سنوات من العمل الفعلي على الأقل في 31-12 من كل عام على أن يتم حساب الخمس سنوات بدءا من تاريخ الترقية الصادر من السيد المحافظ بكل محافظة بالترقية .

 
ومن الجدير بالذكر أنه بتنفيذ قرار الأكاديمية يتم فتح الباب لنصف مليون معلم في ترقيات هذا العام والتي سوف تنطبق عليهم الشروط بعد أن أتاح القرار الجديد وفتح باب الترقي على مصراعيه لكل من لم يكن له أمل في دخول تدريبات هذا العام .

وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين قد اتخذت قرارا في وقت سابق ، ذكرت فيه أن من يستحقون دخول تدريبات الترقية هم من  أكملوا  5 سنوات من العمل الفعلي على الأقل في 31-7 ، مما أطاح بطموح آلاف المعلمين قبل تعديل قرارها بفتح الباب حتى 31-12 بعد تدخل السيد الوزير .

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع