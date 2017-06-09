بعد القرار الأخير.. التليفزيون الإسرائيلي يكشف عن مفاجأة جديدة سيتم تنفيذها في قطر خلال ساعات

شيماء مصطفى

مازالت تداعيات الأزمة القطرية تتوالى، في ظل العقوبات المفروضة من عدد من الدول العربية على الدوحة، وفي تطور جديد فقد كشف التليفزيون الإسرائيلى، عن مفاجأة جديدة تتعلق بقرار البرلمان التركي الأخير، بشأن نشر قوات تركية بقطر.

وأوضحت قناة I24news، بأن القوات التركية المزمع ارسالها لقطر يبلغ عددها أكثر من 3000 جندى، وذلك لحماية الدوحة وأميرها، وستشهد الساعات المقبلة توجد فعلي لهذه القوات على الأرض.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن هذه الخطوة تعتبر مؤشراً على الدعم التركى لقطر، بعدما قطعت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، ودول أخرى، علاقاتها الدبلوماسية معها، وتطبيقا لاتفاق دفاعى يجيز نشر قوات تركية فى قطر، أبرم فى عام 2014.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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