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وفاة ابنة هاني سلامة يشعل «فيسبوك».. ورد فعله بعد الحادث

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وفاة ابنة هاني سلامة يشعل «فيسبوك».. ورد فعله بعد الحادث وفاة ابنة هاني سلامة يشعل «فيسبوك».. ورد فعله بعد الحادث

أشاد قطاع كبير من جمهور النجم هاني سلامة بأدائه في مشهد وفاة ابنته فريدة، وذلك في أحداث مسلسل «طاقة نور» والذي يشارك به في الماراثون الرمضاني.

لقت الطفلة «فريدة» ابنة «ليل» والذي يجسده الفنان هاني سلامة مصرعها، بعدما سقطت من أعلى الموتوسيكل على رأسها بعد ملاحقة خاطفها من قبل حرس «نبيلة» والتي تقوم بدورها الفنانة هيدي كرم لإعادتها الى والدتها «انجي» ميس حمدان.

 

وصدم «ليل» بخبر وفاة ابنته، وذهب الى مسجد السيدة النفيسة باكيا، وفى ذات الوقت القت الشرطة القبض على «ليلى» حنان مطاوع التي خطفت «فريدة» من والدتها و«نبيلة»، وتسببت في وفاتها الا انها اخبرت الشرطة انها كانت تريد اعادتها لوالدها «ليل» الذي كان يبحث عنها دون جدوى.

ويظهر «سلامة» في المشهد المؤثر الذي اثار ضجة كبيرة وتم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل وهو يدخل الى المشرحة ويرى طفلته في ثلاجة الموتى، ما أدى الى انهياره وبكائه بشكل هستيري.

يذكر أن «طاقة نور» من بطولة هاني سلامة وصلاح عبد الله وحنان مطاوع وغيرهم وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

المصدر : مباشر 24

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