أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 8/6/2017 بالأسواق المصرية

شيماء مصطفى

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 8/6/2017 بالأسواق، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فى الفترة الأخيرة عن ارتفاع معدلات التضخم التي حدثت خلال شهر أبريل الماضي، حدثت بنسبة 7.2% ، وذلك في كلاً من سوق اللحوم والدواجن، حيث توقع الجهاز المركزي، أن ترتفع أسعار الدواجن بنسبة 15% ، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك نتيجة لارتفاع معدل الاستهلاك فيه.

أسعار اللحوم والدواجن الخميس 8/6/2017: ارتفاع سعر كرتونة البيض لـ33 جنيهًا

أكد رئيس شعبة الدواجن، عبدالعزيز السيد، حول أسباب ارتفاع سعر كرتونة البيض مع دخول شهر رمضان، يرجع إلى زيادة المواطنين على الطلب علي البيض فى هذه الفترة، بالإضافة إلى نقص الكمية المعروضة في المحافظات، كما أثر على الأسعار ارتفاع تكلفة الإنتاج المقررة لسعر البيض حاليًا نظرًا لإرتفاع تكلفة الدواجن بوجه عام، وأضاف رئيس شعبة الدواجن، في تصريحات صحفية، على أنه يتوقع أن تستمر عملية انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك نظرًا إلى عزوف المواطنين عن شراء الدواجن مع بداية شهر رمضان.

صرحت شعبة الدواجن على ارتفاع سعر كرتونة البيض بالأسواق المصرية، حيث جاء هذا الارتفاع في نفس الوقت الذي يتوقع أن مصانع الألبان وتصنيع الجبن في مصر تسعى إلى زيادة الأسعار مرة أخري خلال الفترة القادمة، كما جاء أن الارتفاع الحالي الذي شهدته الأسواق قد جاء بنسبة تتراوح ما بين 5 و10%، من جهة أخرى ورد بعض الأخبار المشيرة على انخفاض سعر كيلو الدواجن بالأسواق نظرًا لإنخفاض سعر الكيلو عند تسليمه من المزارع.

احدث اسعار الدجاج الخميس 8/6/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى وأقل الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 40 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 40 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 40 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 40 جنيه.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 8/6/2017: قرار بخفض أسعار اللحوم البرازيلية إلى 60 جنيها في شهر رمضان

جاء فى القرار الرسمي الصادر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى مصر بشأن أسعار اللحوم البرازيلية داخل المجمعات التابعة للوزارة، والمنافذ التابعة للشركة القابضة، أن يتم خفض سعر كيلو اللحوم البرازيلية مع مطلع شهر رمضان المبارك وطوال الشهر الكريم، حيث ورد أن سعر الكيلو اللحوم البرازيلية سوف يتوفر الكيلو منه بسعر 60 جنيها بدل من 69 جنيها، ورد في القرار الرسمي الصادر من رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، السيد ممدوح عبد الفتاح، والذي قد نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط بين طياته مؤخرًا، ” إن القرار يأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين في الشهر الكريم”.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الخميس 8/6/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 135 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الخميس 8/6/2017: زيادة الكميات المعروضة بالأسواق الفترة المقبلة

جاء فى القرار الصادر من وزارة الزراعة المصرية مؤخرًا، أنه قد تقرر ان يتم زيادة الكمية المعروضة من السلع الغذائية والبقوليات بالإضافة إلى الخضراوات والبروتينات التي تتمثل في كلاً من اللحوم والدواجن، ومشتقات منتجات الألبان بجميع صورها المعروضة، كما سوف يتم زيادة الأسماك والبيض فى جميع المنافذ المختلفة والمنتشرة بجميع المحافظات المصرية.

ورد فى قرار وزارة الزراعة أنه فى خلال الأيام القادمة سوف يتم طرح كميات أكبر من تلك التي قد تم الإعلان عنها مع دخول شهر رمضان المبارك، حيث تقرر أن تباع هذه الكميات الجديدة بأسعار أقل من المتاحة حاليًا داخل الأسواق المصرية، حيث تكون الكميات المتاحة بمنافذ الزراعة أكبر من تلك التي كانت معروضة بفارق 15% وحتى 25%، وقد جاء ذلك القرار بعد أرتفعت نسبة طلب استهلاك المواطنين المصريين على السلع الأساسية وخاصة الغذائية منها خلال هذه الأيام.

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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