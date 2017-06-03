أسعار رسوم النظافة بالمدن الجديدة

سمر العشري

ناقش السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولى، مع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أسعار رسوم النظافة التي من المفترض أن يتم تقريرها في المدن الجديدة، بالاستناد إلى أحكام القانون الذي يحمل رقم 138 لسنة 1967، والذي تم تعديله برقم 10 لسنة 2005، كما ورد أنه قد تناقش في هذا الإجتماع ايضًا المصاريف الإدارية الخاصة بأعمال الصيانة في المدن الجديدة.

أكد وزير الإسكان والمرافق فى تصريحاته، أنه قد تقرر أن يتم تحصيل مصاريف خاصة بعملية الصيانة واستهلاك المناطق الصناعية والتي تتمثل فى “طرق، كهرباء، مزروعات، مياه، إلخ”، بمقدار 50 قرشاً/م2 بشكل سنوي، كما تقرر أن تكون طريقة التحصيل كما يلى:

يتم تحصيل الرسوم الشهرية المقررة على الوحدات الموجودة في المدن الجديدة، اعتباراً من تاريخ شغل الوحدة أو بداية شغل العقار ، والذي حددت بتاريخ إدخال الكهرباء للوحدة، كما تقرر أن يتم إنشاء صندوق للنظافة خاص بكل جهاز تابع إلى المدينة الجديدة، حيث جاء هذا القرار طبقاً لأحكام القانون رقم “138” لسنة 1967، والذي تم تعديله بالقانون الذي يحمل رقم “10” لسنة 2005، على أن يتم إيداع عائد رسوم النظافة بالإضافة إلى حصيلة الغرامات المقررة على الوحدات و المقررة بمقتضى حكم المادة (9) من القانون، بالإضافة إلى عائد أعمال تدوير المخلفات.

وبالنسبة إلى أسعار رسوم النظافة لوحدات المدن الجديدة، قد تقرر أن تكون 4 جنيهات للوحدة بالإسكان المنخفض، و8 جنيهات لـ وحدة بالإسكان المتوسط، و5 جنيهات للوحدة الإسكان الإقتصادى بالإضافة إلى إسكان الشباب، و15 جنيهًا بالنسبة إلى وحدات الإسكان المتميز والفيلات، وقد تقرر أن يتم احتساب 30 جنيهًا للوحدات الإدارية وايضًا المحلات، بالإضافة إلى الأراضي الفضاء المستغلة، والوحدات التي تم استخدامها بغرض المهن والأعمال الحرة، بالإضافة إلى الجامعات، والمدارس، والمستشفيات الخاصة، والأراضى الصناعية.

وسوف يتم تكليف الإدارة القانونية بكل جهاز أو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، التابعة لكل مدينة من أجل تحصيل رسوم النظافة الخاصةبكلاً من العقارات والوحدات والأراضى.

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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