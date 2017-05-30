دوري الأبطال.. وتاريخ حافل من النهائيات المكررة

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يصطدم ريال مدريد بنظيره يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 3 يونيو المقبل على ملعب كادريف، حيث يرغب اليوفي في فك عقدة النهائيات بينما يأمل الريال في أن يصبح أول فريق ينجح في الحفاظ على لقبه بالمسمى الجديد للبطولة.

يملك ريال مدريد الرقم القياسي كونه الفريق الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا بـ11 نسخة سابقة، بينما يملك يوفنتوس الرقم القياسي كونه الفريق الأكثر خسارة للمباراة النهائية في 6 مناسبات سابقة، لذا ليس من الغريب على الفريقين اللذين وصلا إلى المباراة النهائية كثيرا أن يكونوا قد تواجها من قبل وذلك في عام 1998 وتحديد في العاصمة الهولندية أمستردام.

ونجح ريال مدريد في الفوز بتلك المواجهة بهدف نظيف من توقيع بريدراج مياتوفيتش الذي أنهى غياب ريال مدريد عن الظفر بلقب أعرق المسابقات الأوروبية لمدة 32 عاما، لتشهد مدينة كارديف هذا العام تكراراً لنهائي أمستردام 1998 من جديد.

وللمرة الثامنة في تاريخ دوري أبطال أوروبا تتكرر المباراة النهائية، حيث لم يتواجه من قبل فريقين في 3 نهائيات، وتفاوتت نتائج النهائيات المكررة ما بين لغة الانتقام وبين تأكيد السطوة، حيث تغلب ريال مدريد على ستاد ريمس الفرنسي بنتيجة 4-3 في موسم 1955- 1956 قبل أن يكرر الفوز من جديد في نهائي موسم 1958-1959 بثنائية نظيفة.

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كما تغلب ميلان على بنفيكا في نهائي موسم 1962- 1963 بنتيجة 2-1 قبل أن يكرر الفوز من جديد على الفريق البرتغالي بهدف نظيف في نهائي 1989- 1990، وتغلب برشلونة على مانشستر يونايتد في نهائي موسم 2008- 2009 بثنائية نظيفة وكرر الفوز عليه في نهائي 2010- 2011 بنتيجة 3-1، وأخيرا أكد ريال مدريد سطوته على أتلتيكو بالتغلب عليه في نهائي 2013- 2014 بنتيجة 4-1 بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية والتغلب عليه في نهائي الموسم الماضي بركلات الترجيح بعد إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

أما عن لغة الإنتقام، فبدأها أياكس الذي خسر من ميلان في نهائي 1968- 1969 بنتيجة 4-1 قبل أن ينتقم في نهائي 1994- 1995 بهدف نظيف، كما تغلب الفريق الهولندي على يوفنتوس في نهائي 1972- 1973 بهدف نظيف ومن ثم خسر أمام السيدة العجوز في نهائي 1995- 1996 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وخسر ميلان من ليفربول في نهائي 2004- 2005 بركلات الترجيح في المباراة الشهيرة التي شهدت إنهاء الفريق الإيطالي متقدما في الشوط الأول بثلاثية نظيفة، قبل أن يعوض تلك الخسارة بالتغلب على الريدز في نهائي 2006- 2007 بنتيجة 2-1.