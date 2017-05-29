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بالصور- محافظ الدقهلية: محاولة الاعتداء على ضابط شرطة بموقف طلخا "مرفوضة"

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مصراوي Masrawy

بالصور- محافظ الدقهلية: محاولة الاعتداء على ضابط شرطة بموقف طلخا "مرفوضة"

01:42 ص الإثنين 29 مايو 2017

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الدقهلية- رامي القناوي:

أدان الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اعتداء شخصين على ملازم أول بإدارة مرو الدقهلية بالضرب وتمزيق ملابسة بموقف طلخا الجديد ومحاولة تصويره، والتشهير به عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال محافظ الدقهلية، في بيان له، إن ماحدث قبل الإفطار من قيام شقيقين وهم "كريم.م.م"، 28 سنه سائق ومدرج جنائيا تحت رقم 2516 والسابق إتهامة بقضيتين مخدرات وسب وقذف، وشقيقة" مؤمن.م.م"، 29سنة، سائق، بالاعتداء على الملازم أول عبدالله إبراهيم، من قوة إدارة مرور الدقهلية أثناء قيامه بأداء واجبه الوظيفي وتسيير حركة المرور تعدي صارخ على القانون.

وأشار المحافظ، إلى أن التحقيقات الأولية أثبت قيام أحد المتهمين بالجلوس على إحدى الدراجات النارية التابعة لإدارة مرور الدقهلية وعند محاولة إبعاده قام بالتعدي بالسب والقول على الضابط والتعدي عليه بالضرب وقام شقيقة بالتدخل والتعدي على الضابط وتصويره بواسطة هاتف محمول.

وأضاف الشعراوي، أن الاعتداء على الضابط وتصويره محاولة يائسة للنيل من أفراد الشرطة والتقليل من دورهم وشجاعتهم الباسلة في فرض الأمن والأمان للمواطنين.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة إعمال القانون، وتطبيق بكل حسم وحزم على كل من حاول تصدير صورة سلبية بشأن الواقعه، مؤكدًا اتصاله باللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية للوقوف على ماتم إتخاذه من إجراءات حيال مرتكبي الواقعه.

وكان عدد من النشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على ضابط بموقف طلخا الجديد عصر الأحد، وتمزيق ملابسة الأميرية، وقد تم إلقاء القبض على شخصين، وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة طلخا، وإحالتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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