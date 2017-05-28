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سقوط عصابة النصب على المواطنين الراغبين في العمل بمصر للطيران

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مصراوي Masrawy

سقوط عصابة النصب على المواطنين الراغبين في العمل بمصر للطيران

03:22 م الأحد 28 مايو 2017

سقوط عصابة النصب على المواطنين الراغبين في العمل بمصر للطيران

سقوط عصابة النصب

كتب فتحي عمر وسامح غيث:
تمكنت​ الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، من ضبط 3 انتحلوا صفة مفتش نيابات وعضو مجلس إدارة جريدة، وادعوا قدرتهم على التوسط لدى الراغبين في العمل بمصر للطيران.

كانت معلومات وردت لضباط قسم شرطة المرج، مفادها تردد 3 أشخاص على مقهى أبو سنة بدائرة القسم بحوزة أحدهم سلاح ناري؛ ويدعي أنه مفتش نيابات والأخر يدعى انه عضو مجلس إدارة بجريدة أد الدنيا وقيامهم بإيهام المترددين على المقهى بقدرتهم على التوسط لهم للحصول على وظيفة بشركة للطيران والتحصل منهم على مبالغ مالية.

ومن خلال الأكمنة بمنطقة المقهى، تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهم وهما "عبد الرؤوف.ع"، عاطل، ومطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا ومحكوم عليه 6 أحكام وبحوزته كارنيه يحوي اسمه وصورته مدون عليه عضو مجلس إدارة جريدة، و"خالد.ف" عاطل وبحوزته قداحه على شكل طبنجة داخل جراب وكارنيه يحوي صورته مدون عليه مفتش نيابات النائب العام، و "إبراهيم.ف" عاطل، وبصحبتهم أحد ضحاياهم، محمد أحمد، عاطل، وبسؤال الأخير قرر بحضوره لمقابلة المتهمين لتسليمهم مبلغ 10 آلاف جنيه من أصل مبلغ 40 ألف جنيه مقابل التوسط له وتوظيفه بشركة مصر للطيران.

وبمواجهتهم أمام اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في النصب على المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على توظيفهم بشركة مصر للطيران باستخدام المضبوطات حيازتهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لتولي التحقيق.

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