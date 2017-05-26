حظك اليوم برج الثور السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الثور

مهنياً: لا تستسلم أمام العقبات التي تعترض طريقك وتابع مسيرتك المهنية الناجحة



عاطفياً: تحاول أن تقنع الحبيب ببعض الأمور التي تهم مصير علاقتك به واستمرار نجاحها



صحياً: قم بما تشعر أنه مفيد لصحّتك، وحاول قدر الإمكان حصر نفسك في أمكنة منعزلة ورطبة

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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