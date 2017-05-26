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الأرصاد تعلن توقعات طقس أول أيام رمضان: مائل للحرارة.. ونشاط للرياح

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مصراوي Masrawy

الأرصاد تعلن توقعات طقس أول أيام رمضان: مائل للحرارة.. ونشاط للرياح

12:53 م الجمعة 26 مايو 2017

الأرصاد تعلن توقعات طقس أول أيام رمضان: مائل للحرارة.. ونشاط للرياح

ارتفاع درجات الحرارة

كتبت - مادي غيث:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدًا السبت، أول أيام شهر رمضان، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، كما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وأفاد بيان صادر عن هيئة الأرصاد، اليوم الجمعة، بأن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية الغربية.

أوضحت الهيئة أن الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على غرب البلاد وعلى الوجه البحري والقاهرة،على أن تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن :

الصغرى- العظمى

القاهرة 23 37

الإسكندرية 19 30

مطروح 16 28

بورسعيد 19 31

دمياط 20 31

بلطيم 21 30

الإسماعيلية 21 38

السويس 23 38

العريش 14 37

نخل 12 35

طابا 18 35

الطور 22 35

مرسى علم 25 34

الغردقة 23 36

شرم الشيخ 25 35

رفح 13 36

كاترين 13 31

سيوة 20 36

المنيا 20 38

الفيوم 23 38

رأس سدر 22 36

أبوسمبل 24 39

وسط الدلتا 22 36

أسيوط 19 38

سوهاج 21 38

الأقصر 22 39

أسوان 24 40

شلاتين 23 34

حلايب 26 32

الوادى الجديد 23 39

قنا 21 39

نويبع 16 34​

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