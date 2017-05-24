بالصور.. إحباط تهريب 24 مليون قرص مخدر ومنشط جنسي بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع مباحث ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في إحباط محاولة تهريب نحو 24 مليون قرص مخدر ومنشطات جنسية، محظور استيرادها، داخل حاوية قادمة من دولة الهند.

تعود بداية الواقعة، عندما وردت معلومات لأمن ميناء الإسكندرية، تفيد بوصول إحدى الحاويات إلى الميناء تحوي كميات من الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية مخبأة داخل مشمول إحدى الرسائل المستوردة من الهند.

وكشفت التحريات، صحة المعلومات، وجرى تشكيل لجنة جمركية مشتركة من رجال إدارة نقطة الفحص الثالثة بالساحة الصينية ورجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي لتفتيش الحاوية رقم MRKU 2419324 الواردة من الهند على الباخرة "ويزرا"، تابعة لشركة للاستيراد، أن الصنف الوارد بالمستندات 544 كرتونة ورق طباعة بوزن 8.700 .

وبتفتيش وجرد محتويات الحاوية تبين وجود 64 كرتونة ورق في مقدمة الحاوية والباقي عبارة عن 365 كرتونة تامول، بها 18 مليون و250 ألف قرص، و67 كرتونة بها 4 ملايين و824 ألف قرص ترامادول مخدر، و48 كرتونة بها مليون و152 ألف قرص من أقراص الفياجرا والمنشطات الجنسية .

قررت النيابة العامة التحفظ على المضبوطات، وإرسالها الى المعمل الكيميائي وسرعة ضبط واجراء تحريات المباحث.