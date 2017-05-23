البدري: درسنا القطن جيدًا وهدفنا كان الثلاث نقاط

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كتب - أحمد سعيد وأحمد شحاتة

أكد حسام البدري المدير الفني للأهلي، أنه خاض مباراة القطن الكاميروني بهدف واحد وهو تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأضاف في تصريحات بعد المباراة، أنه درس المنافس جيدًا، حيث يعاني من مشاكل في الدفاع الذي يعيبه البطء في التحركات ومن ثم كانت توجيهاته للاعبين باستغلال هذه الثغرة.

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وقال البدري إن الفوز يمثل خطوة مهمة للأهلي في طريقه للتأهل إلى دور الثمانية، ولكن لم يصل بعد إلى هدفه فما زال المشوار طويلا.

ووجه البدري الشكر للاعبين بعد تجاوز هذه المباراة الصعبة، وحصد ثلاث نقاط مهمة في المشوار الإفريقي، مشددًا على ضرورة إغلاق هذه الصفحة والتركيز فيما هو قادم.

وكان الأهلي قد فاز على القطن في الكاميرون بهدفين نظيفين ليتصدر المجموعة الرابعة بدور الـ16 برصيد 4 نقاط.