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الأرصاد تُحذر من سقوط أمطار وتَكون ظاهرة مناخية خَطرة على المناطق التالية

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الأرصاد تُحذر من سقوط أمطار وتَكون ظاهرة مناخية خَطرة على المناطق التالية الأرصاد تُحذر من سقوط أمطار وتَكون ظاهرة مناخية خَطرة على المناطق التالية

يتوقع خبراء الهيئة القومية للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء 23 مايو، طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومعتدل على شمال الصعيد، وحار على محافظات الجنوب بصعيد خلال فترات النهار، ولطيف ليلا على كافة الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الصغرى 20 درجة والعظمى 29 درجة، وعلى الإسكندرية الصغرى 16 درجة والعظمى 25 درجة.

وحذر الخبراء من تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، في الساعات الأولى من الصباح الباكر على السواحل الشمالية، والوجه البحري ومدن القناة والقاهرة حتى شمال الصعيد، نتيجة تكون الشبورة المائية الكثيفة، مناشدين قائدي المركبات والسيارات بضرورة توخي الحذر، والالتزام بقواعد المرور العامة أثناء القيادة تفاديا لوقوع .

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، على القطاعات الشمالية للجمهورية، والتي يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

 

 

المصدر : مصر فايف

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