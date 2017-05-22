أخبار عاجلة

شاهد| 3 فضائح جديدة تفجرها ريم البارودي عن أحمد سعد وسمية الخشاب.. الثانية صادمة -
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية -
السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط -
أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها -
كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول -
غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة -
ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس -
مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

رد فعل فتاة اغتصبها «مدرس الدين».. رئيس الحكومة أشاد بشجاعتها

Google+ Print
رد فعل فتاة اغتصبها «مدرس الدين».. رئيس الحكومة أشاد بشجاعتها رد فعل فتاة اغتصبها «مدرس الدين».. رئيس الحكومة أشاد بشجاعتها

انتقمت فتاة هندية بالغة من العمر 23 عاما من مدرس ببديانة الهندوسة في ولاية كيرالا بجنوب الهند، بعد أن ظل يغتصبها لسنوات، وقامت الفتاة بمهاجمة الرجل وقطع قضيبه للانتقام لما كان يفعله فيها، بحسب "بي بي سي".
 
وذكرت الشرطة أن المشتبه به يبلغ من العمر 54 عاما، وكان يأتي لمنزل الفتاة لأداء الطقوس الخاصة بالديانة الهندوسية بحجة الصلاة لأبيها المريض.
 
وظنت الأم أن مدرس الدين الهندوسي يمكن أن يخفف آلام الأسرة، لكن الفتاة زعمت أنه كان يغتصبها لمرات كلما سنحت له الفرصة.
 
وقالت الفتاة إنها حاولت الدفاع عن نفسها عندما حاول الرجل مهاجمتها وأمسكت سكينا حادا وهاجمته واتصلت بالشرطة بنفسها، وأسرعت فرق الإنقاذ بنقل الرجل إلى مستشفى محلي من أجل إجراء عملية عاجلة له.
 
وقال المستشفى في بيان "الرجل البالغ من العمر 54 عاما أُدخل المستشفى، قُطِع قضيبه بنسبة 90 في المئة وكان يتدلى منه. ليس هناك طريقة تتيح إعادة قضيبه إلى مكانه".
 
وأجرى الأطباء عملية جراحية للرجل لمنع تدفق الدم، والسماح بخروج البول، ولكنه فقد قدرته على الإنجاب والقيام بحياة جنسية طبيعية للأبد، ولن تواجه الفتاة أي إجراء جنائي، أو عقاب.
 
وأشاد رئيس المحلية في كيرلا، بينارايي فييايان، بـ "شجاعة" الفتاة، مضيفا أن قطع قضيب الرجل "يدل على الشجاعة والقوة".
 
 
 
 
المصدر : اليوم الجديد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
8 الصبح - بالصور | الحكومة تنفذ قرار إسترداد الأراضي ولكن علي حساب مشاريع تنشيط السياحة !!!

8 الصبح - بالصور | الحكومة تنفذ قرار إسترداد الأراضي ولكن علي حساب مشاريع تنشيط السياحة !!!

الحكومة: نستهدف خفـض معدلات البطالة إلى 9%

الحكومة: نستهدف خفـض معدلات البطالة إلى 9%

فيديو| حساسين: تدخل الحكومة في اتفاقية تيران وصنافير «هيولع الدنيا»

فيديو| حساسين: تدخل الحكومة في اتفاقية تيران وصنافير «هيولع الدنيا»

فيديو| «الوزراء»: الحكومة وعدت النواب بالسيطرة على الأسعار في رمضان

فيديو| «الوزراء»: الحكومة وعدت النواب بالسيطرة على الأسعار في رمضان