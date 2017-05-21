أسعار شرائح استهلاك مياه الشرب التى ستطبق من أول يوليو 2017

أعلن العميد محى الصيرفى المتحدث الرسمى باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن زيادة فى أسعار المياه وسوف يتم تطبيق هذه الزيادة اعتباراً من أول يوليو 2017 ، وأشار الصيرفى إلى ارتفاع تكلفة إنتاج متر المياه فى الفترة الأخيرة حيث وصل إلى 225 قرشاً بدلاً من 160 قرشاً مؤكداً بأنه فى حالة زيادة أسعار الكهرباء فإن سعر إنتاج متر المياه سيزيد عن 225 قرشاً.

وأوضح الصيرفى بأن تكلفة الصرف الصحى سوف ترتفع أيضاً بارتفاع شرائح المياه حيث أن فاتورة الصرف الصحى تبلغ قيمتها 57% من سعر فاتورة المياه، وننشر فى الجدول التالى أسعار شرائح المياه وفقاً للزيادة الجديدة والمقرر العمل بها اعتباراً من أول يوليو 2017.

جدول أسعار شرائح استهلاك المياه الجديدة

الشريحة السعر الجديد السعر القديم مقدار الزيادة الشريحة الأولى من صفر إلى 10 أمتار 45 قرش للمتر 30 قرش للمتر 15 قرش للمتر الشريحة الثانية من 11 متر إلى 20 متر 120 قرش للمتر 70 قرش للمتر 50 قرش للمتر الشريحة الثالثة من 21 متر إلى 30 متر 165 قرش للمتر 120 قرش للمتر 45 قرش للمتر الشريحة الرابعة من 31 متر إلى 40 متر 200 قرش للمتر 155 قرش للمتر 45 قرش للمتر الشريحة الخامسة أكثر من 40 متر 225 قرش للمتر 165 قرش للمتر 60 قرش للمتر

صورة من جدول أسعار شرائح استهلاك المياه الجديدة

المصدر : مصرفايف