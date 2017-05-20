رئيس الوزراء يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بالأردن

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شارك المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، فى فعاليات قمة المنتدى الاقتصادى العالمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذى يعقد تحت عنوان "تمكين الأجيال نحو المستقبل".

ويتيح المنتدى الذى ينظم عدة جلسات حوارية تتناول موضوعات متنوعة، إقامة منصة للحوار، وتبادل وجهات النظر بين مختلف الأطراف المشاركة حول العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة التحديات الاقتصادية التى تواجه المنطقة وجهود الإصلاح الاقتصادى التى تبذلها العديد من بلدان المنطقة رغم التحديات الراهنة، بالإضافة إلى توفير فرصاً أكبر للتقارب فى الرؤى لتعزيز دور التكنولوجيات الحديثة فى تحقيق النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص وأهمية التركيز على الشباب ومنحهم فرصا أكبر للمساهمة فى مستقبل أفضل.

شاهد أيضا

وترتكز محاور المنتدى على تحفيز الإبداع من خلال التقنيات الحديثة، وبناء اقتصاديات شاملة تضمن مشاركة جميع الأطراف، فضلاً عن دعم الجهود الإنسانية والمساعى الدبلوماسية اللازمة لمواجهة تحديات المنطقة. كما يشهد المنتدى إطلاق مبادرة لدعم الشركات العربية الناشئة وتشجيع الشباب.