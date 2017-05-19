حظك اليوم برج الجدي السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الجدي

مهنياً: ثقتك بالنفس تبدو قوية جداً ولو مررت ببعض المزاجية أحياناً، لا تكن من أصحاب التراخي والضعفاء



عاطفياً: ضع هواجسك الشخصية جانباً ولا تسمح لأي متطفل بالتأثير سلبا في علاقتك بالشريك



صحياً: تخوض تجربة رياضية ناجحة تجعلك تشعر بالراحة النفسية والجسدية

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads