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حظك اليوم برج الأسد السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

حذار سوء التفاهم الذي قد يؤدي إلى فوضى في خططك العملية

عاطفياً: الانفعال والعصبية لن يحلا مشاكلك مع الحبيب، تحلّ بالصبر وتناقش معه بهدوء

صحياً: حاول اختيار الوقت المناسب للقيام بالتمارين الرياضية ولا تدع التقاعس والكسل والتسويف تسيطر عليك

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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