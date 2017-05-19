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حظك اليوم برج الثور السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: موقع جيد يحقق الاحلام، ربما تستفيد من بعض الانتماءات الاجتماعية والفكرية والثقافية او من بعض المؤسسات التي تعمل واياها

عاطفياً: تسمع أخباراً سارة من الحبيب اليوم تدخل السرور إلى قلبك وتقربك منه أكثر

صحياً: لا تقدم على خطوة متهورة قد تدهور وضعك الصحي وتبقيك في حالة تراجع دائم

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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