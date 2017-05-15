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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 16/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 16/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 16/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: تسير هذا اليوم في الاتجاه الصحيح نحو هدفك من دون أن تواجه أي مصاعب أو مشاكل أو اعتراض من أرباب العمل

عاطفياً: زيارة مفاجئة من شخص لم تره منذ مدة تفرحك كثيراً وتحمسك للارتباط به نظراً إلى مميزاته التي تعجبك

صحياً: تفكر في سفر برفقة أفراد العائلة، شعوراً منك بالحاجة إلى الترفيه والترويح عن النفس

 

ابراج مكتوب

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

 

المصدر : ارب حظ

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